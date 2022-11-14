Юрист Анцелиович о деле Валиевой: «Сколько будет длиться процесс, сказать сложно. Но, думаю, многие заинтересованы в том, чтобы решение вынесли как можно быстрее»

Теги сборная России допинг WADA РУСАДА CAS женское катание Анна Анцелиович Камила Валиева Фигурное катание

Спортивный юрист Анна Анцелиович поделилась мнением, сколько будет длиться рассмотрение дела фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS). 

«Сколько будет длиться процесс, сказать достаточно сложно. Это непредсказуемо. Все зависит от материалов дела, которого мы не видим.

Но, думаю, многие сейчас заинтересованы в том, чтобы решение вынесли как можно быстрее. И без того вот уже на протяжении полугода неясна судьба олимпийских медалей в командном турнире на ОИ-2022.

В любом случае CAS будет отталкиваться от договоренности сторон. Если они договорятся на ускоренное рассмотрение, Спортивный арбитражный суд пойдет на это.

Порой, если впереди ждут крупные соревнования, там успевают вынести вердикт и в течение нескольких дней. Но стандартный срок составляет несколько месяцев», – сказала Анцелиович. 

WADA призвало CAS дисквалифицировать Валиеву на 4 года за допинг и аннулировать ее результаты на Олимпиаде, чемпионатах Европы и России

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