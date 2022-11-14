Юрист Анцелиович о деле Валиевой: «Сколько будет длиться процесс, сказать сложно. Но, думаю, многие заинтересованы в том, чтобы решение вынесли как можно быстрее»

Спортивный юрист Анна Анцелиович поделилась мнением, сколько будет длиться рассмотрение дела фигуристки в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Сколько будет длиться процесс, сказать достаточно сложно. Это непредсказуемо. Все зависит от материалов дела, которого мы не видим.

Но, думаю, многие сейчас заинтересованы в том, чтобы решение вынесли как можно быстрее. И без того вот уже на протяжении полугода неясна судьба олимпийских медалей в командном турнире на ОИ-2022.

В любом случае CAS будет отталкиваться от договоренности сторон. Если они договорятся на ускоренное рассмотрение, Спортивный арбитражный суд пойдет на это.

Порой, если впереди ждут крупные соревнования, там успевают вынести вердикт и в течение нескольких дней. Но стандартный срок составляет несколько месяцев», – сказала Анцелиович.

WADA призвало CAS дисквалифицировать Валиеву на 4 года за допинг и аннулировать ее результаты на Олимпиаде, чемпионатах Европы и России