Коляда о смерти Горшкова: «Александр Георгиевич был примером для меня и многих фигуристов. Покойтесь с миром!»
Бронзовый призер ЧМ-2018 Михаил Коляда выразил соболезнования в связи со смертью главы Федерации фигурного катания России Александра Горшкова.
«Вчера ушел из жизни великий фигурист, наставник, президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Георгиевич Горшков.
Это большая утрата для мирового фигурного катания. Александр Георгиевич был примером для меня и для многих фигуристов. Покойтесь с миром!» – написал Коляда.
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