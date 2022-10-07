Михаил Коляда: «К кодексу этики отношусь очень позитивно. Поддерживаю все, что там написано»
Российский фигурист Михаил Коляда рассказал, как относится к этическому кодеку Федерации фигурного катания России (ФФКР).
«К кодексу этики отношусь очень позитивно. Поддерживаю все, что там написано.
Какой-то конкретный пункт выделить не могу, думаю, что кодекс будут дополнять, дорабатывать. Видимо, пришло время. Что-то было не так? Вопрос не ко мне», – сказал Коляда.
Также же он прокомментировал выступление в короткой программе на мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге (106,32 балла).
«Получилось все, но можно лучше. Планирую ли я два четверных в короткой – секрет.
Решение оставить короткую программу с прошлого года принадлежит тренеру, я с ним согласен. Испытываю к каждой программе особые чувства. К каждому турниру отношусь с трепетом», – сказал Коляда.
Молчать, терпеть и не рыпаться. Кодекс нашей фигурки конфликтует и с реальностью, и сам с собой
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