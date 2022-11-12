Гран-при Великобритании. Книрим и Фрэйзер, Конти и Мачии, Рошер и Шустер покажут произвольные программы
Сегодня в британском Шеффилде на четвертом этапе Гран-при по фигурному катанию пары выступят с произвольными программами.
Гран-при по фигурному катанию-2022/23
4-й этап
Гран-при Великобритании (MK John Wilson Trophy)
Шеффилд, Великобритания
Пары
Произвольная программа
Начало – 21.30 по московскому времени
Первая разминка
1. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания)
2. Ирма Кальдара – Риккардо Мальо (Италия)
3. Кэти Макбет – Нэтан Бартоломэй (США)
Вторая разминка
4. Анастасия Метелкина – Даниил Паркман (Грузия)
5. Летиция Рошер – Луис Шустер (Германия)
6. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)
7. Алекса Книрим – Брэндон Фрэйзер (США)
Положение после короткой программы
1. Алекса Книрим – Брэндон Фрэйзер (США) – 75,88
2. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 68,69
3. Летиция Рошер – Луис Шустер (Германия) – 60,24
4. Анастасия Метелкина – Даниил Паркман (Грузия) – 58,70
5. Кэти Макбет – Нэтан Бартоломэй (США) – 57,21
6. Ирма Кальдара – Риккардо Мальо (Италия) – 55,70
7. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания) – 50,29
Расписание четвертого этапа Гран-при MK John Wilson Trophy: там выступят Квителашвили, Грассль, Губанова, Ю Ен, Левито, Книрим и Фрэйзер
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