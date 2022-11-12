Гран-при Великобритании. Книрим и Фрэйзер, Конти и Мачии, Рошер и Шустер покажут произвольные программы

Сегодня в британском Шеффилде на четвертом этапе Гран-при по фигурному катанию пары выступят с произвольными программами.

Гран-при по фигурному катанию-2022/23

4-й этап

Гран-при Великобритании (MK John Wilson Trophy)

Шеффилд, Великобритания

Пары

Произвольная программа

Начало – 21.30 по московскому времени

Первая разминка

1. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания)

2. Ирма Кальдара – Риккардо Мальо (Италия)

3. Кэти Макбет – Нэтан Бартоломэй (США)

Вторая разминка

4. Анастасия Метелкина – Даниил Паркман (Грузия)

5. Летиция Рошер – Луис Шустер (Германия)

6. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)

7. Алекса Книрим – Брэндон Фрэйзер (США)

Положение после короткой программы

1. – Брэндон Фрэйзер (США) – 75,88

2. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 68,69

3. Летиция Рошер – Луис Шустер (Германия) – 60,24

4. Анастасия Метелкина – Даниил Паркман (Грузия) – 58,70

5. Кэти Макбет – Нэтан Бартоломэй (США) – 57,21

6. Ирма Кальдара – Риккардо Мальо (Италия) – 55,70

7. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания) – 50,29

Расписание четвертого этапа Гран-при MK John Wilson Trophy: там выступят Квителашвили, Грассль, Губанова, Ю Ен, Левито, Книрим и Фрэйзер