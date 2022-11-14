Расписание Кубка Варшавы: там выступят Куракова, Шотт, Грассль, Аймо, Наумов, Гиларди и Амброзини

С 17 по 20 ноября в Польше пройдет турнир серии ISU Challenger Кубок Варшавы.

ISU Challenger

Кубок Варшавы

Варшава, Польша

17 ноября, четверг

Мужчины, короткая программа

16.00

Пары, короткая программа

После мужской короткой программы

18 ноября, пятница

Танцы на льду, ритм-танец

14.00

Женщины, короткая программа

После ритм-танцев

19 ноября, суббота

Танцы на льду, произвольный танец

12.30

Мужчины, произвольная программа

После произвольных танцев

Пары, произвольная программа

После мужской произвольной программы

20 ноября, воскресенье

Женщины, произвольная программа

11.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Точное расписание будет опубликовано позже.

Фавориты

Женщины: Екатерина Куракова (Польша), Николь Шотт (Германия), Эмми Пелтонен (Финляндия), Алессия Торнаги, Марина Пиредда (обе – Италия), Леа Серна, Майя Маззара (обе – Франция).

Мужчины: Даниэль Грассль (Италия), Кевин Аймо, Люк Экономид (оба – Франция), Максим Наумов (США), Владимир Самойлов (Польша), Иван Шмуратко (Украина), Лукас Бричги, Наоки Росси (оба – Швейцария), Марк Городницкий (Израиль), Арлет Леванди (Эстония).

Пары: Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия), Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия), Летиция Рошер – Луис Шустер (Германия), Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания).

Танцы на льду: Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Стеффан (Германия), Луасиа Демужо – Тео Ле Мерсье, Мари Дюпайяж – Тома Набе (все – Франция), Мария Носовицкая – Михаил Носовицкий (Израиль).

Предварительный список участников можно посмотреть здесь.