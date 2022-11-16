Кубок Варшавы. Гиларди и Амброзини, Беккари и Гуаризе, Гамес и Коровин выйдут на лед с короткими программами
17 ноября в Польше стартует Кубок Варшавы по фигурному катанию. Спортивные пары покажут короткие программы.
Кубок Варшавы
Польша, Варшава
Пары
Короткая программа
Начало – 20.30 по московскому времени.
Первая разминка
1. Летиция Рошер – Луис Шустер (Германия)
2. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)
3. Лукреция Беккари – Маттео Гуаризе (Италия)
Вторая разминка
5. Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия)
6. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания)
Третья разминка
9. Изабелла Гамес – Александр Коровин (Филиппины)
Четвертая разминка
13. Виолетта Серова – Иван Хобта (Украина)
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