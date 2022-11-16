Кубок Варшавы. Гиларди и Амброзини, Беккари и Гуаризе, Гамес и Коровин выйдут на лед с короткими программами

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17 ноября в Польше стартует Кубок Варшавы по фигурному катанию. Спортивные пары покажут короткие программы. 

Кубок Варшавы

Польша, Варшава

Пары

Короткая программа

Начало – 20.30 по московскому времени. 

Первая разминка

1. Летиция Рошер – Луис Шустер (Германия) 

2. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)

3. Лукреция Беккари – Маттео Гуаризе (Италия) 

Вторая разминка

5. Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия) 

6. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания) 

Третья разминка

9. Изабелла Гамес – Александр Коровин (Филиппины)

Четвертая разминка

13. Виолетта Серова – Иван Хобта (Украина) 

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