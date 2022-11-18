Гран-при Японии. Фурнье-Бодри и Соренсен, Чок и Бейтс, Грин и Парсонс, Мурамото и Такахаси покажут произвольные танцы
19 ноября на пятом этапе Гран-при по фигурному катанию в японском Саппоро дуэты выйдут на лед с произвольными танцами. После ритм-танца лидируют канадцы Лоранс Фурнье-Бодри и Николай Соренсен.
Гран-при по фигурному катанию-2022/23
5-й этап
Гран-при Японии (NHK Trophy)
Саппоро, Япония
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 10.50 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале Skating ISU.
Первая разминка
1. Катарина Вольфкостин – Джеффри Чен (США)
2. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия)
3. Мисато Комацубара – Тим Колето (Япония)
4. Ван Шиюэ – Лю Синьюй (Китай)
5. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)
Вторая разминка
6. Кана Мурамото – Дайсуке Такахаси (Япония)
7. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва)
8. Кэролин Грин – Майкл Парсонс (США)
9. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)
10. Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада)
Положение после ритм-танца
1. Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада) – 85,66
2. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 85,00
3. Кэролин Грин – Майкл Парсонс (США) – 77,00
4. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва) – 75,23
5. Кана Мурамото – Дайсуке Такахаси (Япония) – 75,10
6. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) – 72,84
7. Ван Шиюэ – Лю Синьюй (Китай) – 70,32
8. Мисато Комацубара – Тим Колето (Япония) – 66,65
9. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия) – 66,47
10. Катарина Вольфкостин – Джеффри Чен (США) – 64,94
Расписание пятого этапа Гран-при NHK Trophy: там выступят Сакамото, Ватанабе, Уно, Чха Чжун Хван, Чок и Бейтс, Миура и Кихара
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