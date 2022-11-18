Гран-при Японии. Фурнье-Бодри и Соренсен, Чок и Бейтс, Грин и Парсонс, Мурамото и Такахаси покажут произвольные танцы

19 ноября на пятом этапе Гран-при по фигурному катанию в японском Саппоро дуэты выйдут на лед с произвольными танцами. После ритм-танца лидируют канадцы Лоранс Фурнье-Бодри и .

Гран-при по фигурному катанию-2022/23

5-й этап

(NHK Trophy)

Саппоро, Япония

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 10.50 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале Skating ISU.

Первая разминка

1. Катарина Вольфкостин – Джеффри Чен (США)

2. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия)

3. Мисато Комацубара – Тим Колето (Япония)

4. Ван Шиюэ – Лю Синьюй (Китай)

5. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)

Вторая разминка

6. Кана Мурамото – Дайсуке Такахаси (Япония)

7. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва)

8. Кэролин Грин – Майкл Парсонс (США)

9. Мэдисон Чок – (США)

10. Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада)

Положение после ритм-танца

1. Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада) – 85,66

2. – Эван Бейтс (США) – 85,00

3. Кэролин Грин – Майкл Парсонс (США) – 77,00

4. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва) – 75,23

5. Кана Мурамото – (Япония) – 75,10

6. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) – 72,84

7. Ван Шиюэ – Лю Синьюй (Китай) – 70,32

8. Мисато Комацубара – Тим Колето (Япония) – 66,65

9. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия) – 66,47

10. Катарина Вольфкостин – Джеффри Чен (США) – 64,94

Расписание пятого этапа Гран-при NHK Trophy: там выступят Сакамото, Ватанабе, Уно, Чха Чжун Хван, Чок и Бейтс, Миура и Кихара