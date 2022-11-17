Гран-при Японии. Чок и Бейтс, Фурнье-Бодри и Соренсен, Мурамото и Такахаси, Грин и Парсонс представят ритм-танцы
18 ноября на пятом этапе Гран-при по фигурному катанию в Японии танцевальные дуэты покажут ритм-танцы.
Гран-при по фигурному катанию-2022/23
5-й этап
Гран-при Японии (NHK Trophy)
Саппоро, Япония
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 10.15 по московскому времени.
Первая разминка
1. Мисато Комацубара – Тим Колето (Япония)
2. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия)
3. Ван Шиюэ – Лю Синьюй (Китай)
4. Катарина Вольфкостин – Джеффри Чен (США)
5. Кана Мурамото – Дайсуке Такахаси (Япония)
Вторая разминка
6. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)
7. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва)
8. Кэролин Грин – Майкл Парсонс (США)
9. Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада)
10. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)
Расписание пятого этапа Гран-при NHK Trophy: там выступят Сакамото, Ватанабе, Уно, Чха Чжун Хван, Чок и Бейтс, Миура и Кихара
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