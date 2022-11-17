Гран-при Японии. Чок и Бейтс, Фурнье-Бодри и Соренсен, Мурамото и Такахаси, Грин и Парсонс представят ритм-танцы

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18 ноября на пятом этапе Гран-при по фигурному катанию в Японии танцевальные дуэты покажут ритм-танцы. 

Гран-при по фигурному катанию-2022/23

5-й этап

Гран-при Японии (NHK Trophy)

Саппоро, Япония

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 10.15 по московскому времени.

Первая разминка

1. Мисато Комацубара – Тим Колето (Япония)

2. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия)

3. Ван Шиюэ – Лю Синьюй (Китай)

4. Катарина Вольфкостин – Джеффри Чен (США)

5. Кана Мурамото – Дайсуке Такахаси (Япония)

Вторая разминка

6. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)

7. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва)

8. Кэролин Грин – Майкл Парсонс (США)

9. Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада)

10. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)

Расписание пятого этапа Гран-при NHK Trophy: там выступят Сакамото, Ватанабе, Уно, Чха Чжун Хван, Чок и Бейтс, Миура и Кихара

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