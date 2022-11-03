Гран-при Франции. Гиньяр и Фаббри, Фурнье-Бодри и Соренсен, Турккила и Верслуйс выйдут на лед с ритм-танцами
4 ноября на Гран-при Франции в Анже дуэты представят ритм-танцы.
Гран-при по фигурному катанию
3-й этап
Анже, Франция
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 17.00 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале Skating ISU.
Первая разминка
1. Молли Лэнахан – Дмитрий Разгуляев (Канада)
2. Мария Казакова – Геогрий Ревия (Грузия)
3. Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция)
4. Ева Пэйт – Логан Бай (США)
5. Луасиа Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция)
Вторая разминка
6. Катарина Вольфкостин – Джеффри Чен (США)
7. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)
8. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия)
9. Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада)
10. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)
Расписание третьего этапа Гран-при Internationaux de France: там выступят Хендрикс, Кавабе, Гиньяр и Фаббри, Сафина и Берулава
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