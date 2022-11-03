Гран-при Франции. Гиньяр и Фаббри, Фурнье-Бодри и Соренсен, Турккила и Верслуйс выйдут на лед с ритм-танцами

4 ноября на Гран-при Франции в Анже дуэты представят ритм-танцы.

Гран-при по фигурному катанию

3-й этап

Анже, Франция

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 17.00 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале Skating ISU.

Первая разминка

1. Молли Лэнахан – Дмитрий Разгуляев (Канада)

2. – Геогрий Ревия (Грузия)

3. Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция)

4. Ева Пэйт – Логан Бай (США)

5. Луасиа Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция)

Вторая разминка

6. Катарина Вольфкостин – Джеффри Чен (США)

7. Евгения Лопарева – (Франция)

8. – Маттиас Верслуйс (Финляндия)

9. -Бодри – (Канада)

10. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)

Расписание третьего этапа Гран-при Internationaux de France: там выступят Хендрикс, Кавабе, Гиньяр и Фаббри, Сафина и Берулава