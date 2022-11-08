Губерниев о деле Валиевой: «России нужно доказать случайность этой истории и свою невиновность. Если у нас мутная вода, а в ней пытаются ловить рыбу, хорошего не ждите»

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил новость о передаче допинг-дела Камилы Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Ранее об этом сообщили во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).

«Мне кажется, это нормальная процедура. Суд решит, что будет дальше. Есть правоприменительная практика: суд будет решать, выслушав наши доводы и тех людей, которые обвиняют.

Насколько я понимаю, это часть римского права – соревновательный процесс. В данном случае – спортивной юрисдикции.

Нашей стране нужно доказать случайность этой истории и свою невиновность, и все. Оценивать шансы сложно. Этот процесс закрыт у нас. Никто ничего не знает.

По традиции, если у нас мутная вода, а в ней пытаются ловить рыбу, ничего хорошего не ждите, вся рыба уплывет», – сказал Губерниев.

Почему зависло дело Валиевой? В WADA бесятся – но похоже, они бессильны