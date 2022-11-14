Дмитрий Губерниев: «Требования WADA ожидаемы. Или мы хотели, чтобы они подарили Валиевой квартиру в Лозанне?»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о требовании WADA дисквалифицировать фигуристку на четыре года и аннулировать ее результаты с 25 декабря 2021 года.

«Требования WADA ожидаемы. Или мы хотели, чтобы они подарили Валиевой квартиру в Лозанне? Сказали: «Камила, дарим тебе квартиру и акции компании British Petroleum».

Конечно, они будут требовать отстранения и лишения медали – это было абсолютно понятно. Но, поскольку дело в CAS, решать будет не WADA.

Теперь возникает состязательный процесс: они будут доказывать, что Камила виновна, а мы – что невиновна. Вопрос — кто победит. А суд будет это все рассматривать. Поэтому ждем», – сказал Губерниев.

WADA призвало CAS дисквалифицировать Валиеву на 4 года за допинг и аннулировать ее результаты на Олимпиаде, чемпионатах Европы и России