Дмитрий Губерниев: «25 лет – отличный возраст для фигурного катания. Туктамышева в расцвете сил и дает конкуренцию молодежи»

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил победу фигуристки Елизаветы Туктамышевой на этапе Гран-при России в Москве.

«Туктамышева готова к сезону лучше, она мотивирована, поэтому побеждает. 25 лет – отличный возраст для фигурного катания.

Туктамышева находится в расцвете сил и дает конкуренцию молодежи. Она выглядит прекрасно. Можно порадоваться за нее», – сказал Губерниев.

Объясняем, почему Туктамышева – легенда. Она обыгрывает тех, кто младше на 10 лет!