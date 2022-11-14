Дмитрий Губерниев: «25 лет – отличный возраст для фигурного катания. Туктамышева в расцвете сил и дает конкуренцию молодежи»

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Комментатор Дмитрий Губерниев оценил победу фигуристки Елизаветы Туктамышевой на этапе Гран-при России в Москве.

«Туктамышева готова к сезону лучше, она мотивирована, поэтому побеждает. 25 лет – отличный возраст для фигурного катания.

Туктамышева находится в расцвете сил и дает конкуренцию молодежи. Она выглядит прекрасно. Можно порадоваться за нее», – сказал Губерниев.

Объясняем, почему Туктамышева – легенда. Она обыгрывает тех, кто младше на 10 лет!

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