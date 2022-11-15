Анастасия Скопцова: «Мне обидно, что я, фигуристка хорошего среднего уровня, никогда не смогла получать столько, сколько наши футболисты или хоккеисты»

Российская фигуристка , выступавшая в танцах на льду с , высказалась о зарплатах в футболе и фигурном катании.

Скопцова и Алешин – чемпионы мира среди юниоров, бронзовые призеры чемпионата России.

— Если фигурное катание у нас так популярно, почему многие фигуристы нищие? Есть топ, которые где-то далеко наверху, но большинству трудно.

— Согласна. И при всем моем уважении к другим видам спорта, наши ребята, в том числе и мировые топы, недостаточно получают за то, чем пожертвовали. У меня есть близкие друзья в топах. Они не жалуются, но они достойны намного большего.

— Ты в минусе, если брать всю карьеру?

— Если считать все вложения моих родителей — то да, конечно. Когда ты в сборной, у тебя есть коньки, костюмы, сборы оплачивают федерация, Москомспорт. Их надо заслужить. Не хочу сейчас обвинять федерацию, она делает очень многое. Особенно в сравнении с тем, что за границей, где каждая минута платная. Там катаются только обеспеченные люди. У нас дети из семей без достатка могут выбиться в люди.

Не буду лукавить, у меня обеспеченные родители, но я знаю слишком хорошо людей, у которых нет возможностей. Они зарабатывали буквально на еду, будучи фигуристами. И были вынуждены есть дошираки. Федерация не может всех спонсировать.

Деньги важны. Сидеть и рассказывать, что они не играют роли, — детская позиция. Мы не в племени живем, где можно было тушу животного принести. И у меня вызывает диссонанс, почему в таких видах больше денег.

Мне обидно за то, что я, не самая великая фигуристка, но хорошего среднего уровня, входила в топ-30 мира, я бы никогда не смогла получать столько, сколько получают наши футболисты или хоккеисты. Да, у них старты через день, а у нас восемь в году. Но наши спортсмены точно не халявят.

У нас соревнование начинается за неделю до старта. Мы прилетаем в город, акклиматизируемся. Мы с Кириллом полетели в первый взрослый сезон в Канаду, миллион часов с десятью пересадками. А оттуда — в Японию. Понимаете, каково спортсмену? Так и еще хорошо кататься надо, чтобы зарабатывать. И на своем катке меняются тренировки за несколько дней до старта, чтобы выйти на пик.

В футболе за 90 минут ты можешь сделать ошибки, но их можно исправить. В фигурном катании за 3,5 минуты ты не имеешь права ни на одну ошибку. Ты теряешь все. Я знаю, как тяжело в хоккее, знаю профессиональных спортсменов, какие они мертвые после игр, безумно уставшие. Но и фигуристам нелегко.

Да, в футболе не нужны коньки за 60 тысяч, а сейчас за 100, лезвия за столько же, платья за 100 тысяч со стразами. Даже у худых девушек коньки ломаются от четверных чуть ли не каждый месяц. Фигурное катание не народный вид спорта, потому что его не понять. В хоккее все понятно — гол, не гол. Такая, видимо, наша ноша — меньше получать. Мы не можем кататься каждые два дня, – сказала Скопцова.