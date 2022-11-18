Алиса Двоеглазова: «Не могу сказать, что программа накатана до идеального состояния. Много над чем работать будем»

Фигуристка Алиса Двоеглазова прокомментировала победу на Гран-при России среди юниоров в Самаре.

«Нестандартный размер льда? Ничего не помешало. Нужно ли приспосабливаться? Всем по-разному, кому-то неудобно, у кого-то свой лед такой же. Мне это не помешало.

Накатана ли программа до идеального состояния? Еще не могу так сказать, много над чем работать будем. Но с каждым стартом она будет накатываться все лучше и лучше.

Талисман? Мне его подарили мама с папой, у меня недавно был день рождения и они подарили мне эту лисичку. Лиса Алиса. Но больше, конечно, похожа на собаку.

Читала ли «Алису в стране чудес»? Смотрела. Даже участвовала в шоу «Алиса в стране чудес», главная роль у меня была.

Как отразилось то, что я стала на год старше? Получила паспорт. Конечно, чувствуется, что стала взрослее», — сказала Двоеглазова.