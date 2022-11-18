Татьяна Тарасова: «Именно о такой, как Медведева, и нужно снимать кино»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о том, что про фигуристку Евгению Медведеву сняли документальный фильм.

«Именно о такой, как Медведева, и нужно снимать кино. У нас все такие!

У нас много выдающихся спортсменов. Я говорю о фигуристах.

Прийти на премьеру-фильма? Пока рано об этом думать. Не знаю, когда она будет. Так, я бы, конечно, пошла», — сказала Тарасова.

«Медведева против Медведевой». В России сняли документальный фильм о фигуристке