Тарасова о требованиях WADA дисквалифицировать Валиеву на 4 года: «Это редкостное безобразие. Я не могу себе представить, чтобы было нарушение»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о требовании WADA дисквалифицировать фигуристку на четыре года и аннулировать ее результаты с 25 декабря 2021 года.

«Я думаю, что это редкостное безобразие. Возможно ли, что ее реально дисквалифицируют на такой срок? Не знаю, похоже, что все возможно, просто испортить девочке всю жизнь.

Они руководствуются тем, что было нарушение. Но я не могу себе представить, чтобы было нарушение», — сказала Тарасова.

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