Жулин о документальном фильме про Медведеву: «Она этого заслужила»

Теги сборная России Александр Жулин женское катание Евгения Медведева Спорт-Экспресс Фигурное катание

Заслуженный тренер России Александр Жулин прокомментировал информацию о том, что про фигуристку Евгению Медведеву сняли документальный фильм. 

«Да, про Медведеву сняли документальный фильм. Она этого заслужила.

Нужно ли снимать документальные фильмы про других фигуристов? Да, конечно, нужно снимать фильмы и про других фигуристов, чем больше, тем лучше», – сказал Жулин. 

«Медведева против Медведевой». В России сняли документальный фильм о фигуристке

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные