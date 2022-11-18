Жулин о документальном фильме про Медведеву: «Она этого заслужила»

Заслуженный тренер России Александр Жулин прокомментировал информацию о том, что про фигуристку Евгению Медведеву сняли документальный фильм.

«Да, про Медведеву сняли документальный фильм. Она этого заслужила.

Нужно ли снимать документальные фильмы про других фигуристов? Да, конечно, нужно снимать фильмы и про других фигуристов, чем больше, тем лучше», – сказал Жулин.

«Медведева против Медведевой». В России сняли документальный фильм о фигуристке