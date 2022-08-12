Тарасова о перспективах Загитовой и Медведевой в роли депутатов: «Если они чувствуют, что могут помогать народу в принятии серьезных решений – они смогут»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выразила мнение о перспективах фигуристов в роли депутатов.

«Наверное, каждый из фигуристов обладает характером и умом. Конечно, могут помочь стране. Но это не один человек. Загитова и Медведева могут стать депутатами? Если это дело будет для них любимым – это одно дело. Если они чувствуют, что могут помогать народу в принятии серьезных решений для страны и государства – они смогут.

Конечно, они будут не только спортсменами, но и тренерами. Не все, но некоторые. Не хочется называть имена, потому что сейчас нет такой задачи. Но все они люди очень собранные и образованные. Многие из них – понимающие жизнь и положение обычных людей.

Думаю, смогут. Только в том случае, если эта очень серьезная работа, на уровне управления государством, будет им по душе», – сказала Тарасова.

«Если Загитова стала олимпийской чемпионкой, то у нее получится в депутатах». Хм, это правда так работает?