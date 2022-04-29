Президент Федерации фигурного катания Армении Мелания Степанян заявила, что организация не вела переговоры с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой о переходе в сборную Армении.

Ранее Metaratings опубликовал интервью со Степанян, в котором она заявила следующее: «Какой смысл приглашать ее, если она поменяла фамилию Бабасян на Медведева?»

«Информация о том, что наша федерация не хотела приглашать Евгению Медведеву из-за фамилии — абсолютная ложь! Вижу, что она разлетелась по всем сайтам, но такого разговора никогда не было.

То, что она поменяла фамилию, нас вообще не касается. Никто не имеет права вмешиваться в это решение.

Да, когда-то Ари Закарян высказывал идею, может быть, пригласить Евгению в сборную Армению, но это предложение так никогда официально не озвучивалось, никаких просьб о переходе, естественно, не было. Даже если бы она захотела, это было бы чудом, никто это не ждал.

Мы очень любим Медведеву, вся наша страна. Мы даже пригласили ее вместе с мамой на этап юниорского Гран-при в сентябре, чтобы ее все могли увидеть воочию», — сказала Степанян.

«Какой смысл приглашать ее, если она поменяла фамилию Бабасян на Медведева?» Глава Федерации фигурного катания Армении о несостоявшемся переходе спортсменки