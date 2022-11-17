«Горшков был человек, близко принимавший все к сердцу. Вот сердце и не выдержало». Лакерник о смерти главы ФФКР
Почетный вице‑президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник рассказал, каким ему запомнился Александр Горшков.
Ранее глава Федерации фигурного катания России скончался на 77-м году жизни.
«Александра Георгиевича знаю много лет, еще с периода, когда он сам катался. Параллельно мы вместе работали.
Александр был председателем технического комитета по танцам, а я – председатель технического комитета по юношескому парному катанию. Мы много общались таким образом. Потом стал с ним общаться как с президентом Федерации [фигурного катания] России. Конечно, мы знакомы хорошо.
Александр Горшков был человек, серьезно относящийся ко всему, что он делал, и близко принимавший все это к сердцу. Вот это сердце и не выдержало. Насколько мне известно, причина смерти – в состоянии здоровья», – сказал Лакерник.
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