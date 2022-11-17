«Горшков был человек, близко принимавший все к сердцу. Вот сердце и не выдержало». Лакерник о смерти главы ФФКР

Почетный вице‑президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник рассказал, каким ему запомнился Александр Горшков.

Ранее глава Федерации фигурного катания России скончался на 77-м году жизни.

«Александра Георгиевича знаю много лет, еще с периода, когда он сам катался. Параллельно мы вместе работали.

Александр был председателем технического комитета по танцам, а я – председатель технического комитета по юношескому парному катанию. Мы много общались таким образом. Потом стал с ним общаться как с президентом Федерации [фигурного катания] России. Конечно, мы знакомы хорошо.

Александр Горшков был человек, серьезно относящийся ко всему, что он делал, и близко принимавший все это к сердцу. Вот это сердце и не выдержало. Насколько мне известно, причина смерти – в состоянии здоровья», – сказал Лакерник.

Умер босс нашей фигурки Александр Горшков: каким великим спортсменом он был