Медведева о смерти Горшкова: «Вечная память и глубочайшие соболезнования близким. Александр Георгиевич, вас будет очень не хватать»
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева выразила соболезнования в связи со смертью Александра Горшкова.
Глава Федерации фигурного катания России скончался сегодня на 77-м году жизни.
«Вечная память и глубочайшие соболезнования близким.
Александр Георгиевич, вас будет очень не хватать...» – написала Медведева в сторис.
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