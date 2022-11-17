Медведева о смерти Горшкова: «Вечная память и глубочайшие соболезнования близким. Александр Георгиевич, вас будет очень не хватать»

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева выразила соболезнования в связи со смертью Александра Горшкова.

Глава Федерации фигурного катания России скончался сегодня на 77-м году жизни.

«Вечная память и глубочайшие соболезнования близким.

Александр Георгиевич, вас будет очень не хватать...» – написала Медведева в сторис.

Умер босс нашей фигурки Александр Горшков: каким великим спортсменом он был