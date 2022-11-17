Ирина Роднина: «Горшков умел ладить со всеми, хотя у нас народ в фигурном катании очень непростой»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина выразила соболезнования в связи со смертью главы Федерации фигурного катания России Александра Горшкова .

«Для нас для всех этот очень тяжелая и болезненная новость. Мои соболезнования родным и близким. Особенно дочери Юлечке Пахомовой-Горшковой, с которой мы работали.

Саша был замечательным человеком, я с ним знакома с 1965 года. Очень мягкий, добрый, миролюбивый, дипломатичный.

Это и спасало федерацию долгие годы. Он умел ладить со всеми, хотя у нас народ в фигурном катании очень непростой.

В последний раз мы с ним виделись на закрытии кинофестиваля «Спортивное кино» в октябре. Увы, это была наша последняя встреча», – рассказала Роднина.

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