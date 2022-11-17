Боброва о Туктамышевой: «Она блестяще делает четверной тулуп на тренировках. Идеальный вариант – попробовать его на прыжковом турнире»

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде Екатерина Боброва оценила планы Елизаветы Туктамышевой исполнить четверной тулуп на соревнованиях.

«Она блестяще на тренировках делает четверной тулуп, но ей нужен соревновательный опыт, чтобы попробовать его прыгнуть при судьях в программе.

Прыжковый турнир – идеальный вариант его попробовать. И она сделает раз-два, поймет, что при зрителях, в костюме, при судьях, при соревновательной обстановке, когда все равно есть этот адреналин, она с ним справляется, значит, ей будет намного проще его попробовать сделать на соревнованиях в программе.

Вставит ли она его к чемпионату России? Мне кажется, она будет исходить из того, как пройдет прыжковый турнир. Если она поймет, что да, могу, следующий этап будет – я посмотрю после короткой.

Будет приниматься некое решение: пойдет она на этот риск или нет. Но я очень желаю Лизе действительно набраться уверенности в этом прыжке. Я видела по видео: не составляет труда ей это делать», – сказала Боброва в подкасте «Ход коньком».

Объясняем, почему Туктамышева – легенда. Она обыгрывает тех, кто младше на 10 лет!