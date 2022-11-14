Евгений Плющенко: «У Муравьевой великолепное катание и большое будущее. Сейчас мы не можем прыгать четверные в силу здоровья»

Тренер Евгений Плющенко оценил выступление фигуристки Софьи Муравьевой на этапе Гран-при России в Москве, где она заняла второе место.

«Софья Муравьева для себя очень достойно и очень хорошо выступила на турнире в Москве. Это связано с тем, что мы лечим ее уже четыре месяца, боремся с ее травмой. Но она показала блестящий результат и блестящее катание.

Да, была ошибка в произвольной программе, но она связана с травмой, которую пока не удается полностью ликвидировать. Но Соня проявила характер. У нее великолепное катание и большое будущее. Именно легкое, молодое, воздушное, женское, красивое катание. Сейчас мы продолжаем восстанавливаться и готовиться к следующему турниру, который пройдет в Перми.

У нас очень насыщенный график. И прыжковый турнир, и командный, и индивидуальный, чемпионат России в Красноярске, и потом финал Гран-при. И сказка «Снегурочка», нам предстоит еще большая работа. Что касается травмы, есть врачи, которые ведут нас и следят за здоровьем Сони. Но спорт есть спорт, фигуристки же не роботы.

Мы не можем сейчас в силу здоровья прыгать четверные прыжки. Но Соня в короткой программе прыгнула сложнейший элемент – аксель в три с половиной оборота. А в произвольной она сделала [каскад] аксель в три с половиной оборота и тройной тулуп. Мы во всем отталкиваемся от рекомендаций врачей», – рассказал Плющенко.