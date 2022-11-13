Туктамышева после победы на Гран-при: «Я «ослепла» – очень сильно в образ вошла. Первое место для меня – большая неожиданность»

Фигуристка Елизавета Туктамышева и тренер Алексей Мишин оценили итоги этапа Гран-при России в Москве.

Сегодня Туктамышева набрала 234,63 балла по сумме программ одержала победу.

– Расскажите, в чем секрет такого долголетия Лизы?

Мишин: Секрет в самой Лизе.

– Лиза уникальная?

Мишин: Конечно.

– А вы уникальный тренер, правда?

Туктамышева: Конечно.

– Лиза, тебе ликбез по даче интервью дал Коляда?

Туктамышева: Я просто пока в шоке.

– Все в шоке. Мне показалось, что тебя силы покинули – или ты настолько проникла в образ?

Туктамышева: Я очень сильно проникла в образ, и местами было пустовато. Это потому, что я «ослепла» – очень сильно в образ вошла.

– Два тройных акселя, потом ошибка на каскаде, падение с флипа. Что промелькнуло в голове?

Туктамышева: Подумала: блин, надо собраться и дальше откатать чисто. Когда был немножко потерянный взгляд, это я пыталась собраться с мыслями – выпала из образа и сама это почувствовала. Думаю, зрители это увидели.

Тем ценнее первое место, для меня это большая неожиданность. Я не знала, как откатали другие. Падение с флипа – это такой флэшбек к ЧМ, я думала, что все пропало. Но получилось все удачно – может, это ключ – падение с флипа?

– Алексей Николаевич, а вы что подумали?

Мишин: Жалко, конечно, но она может. Думаю, это последнее падение с флипа в ее жизни.

На прыжковом турнире Лиза будет выступать с таким сложным контентом, с которым она никогда не каталась, – сказали они в эфире Первого канала.

Не спорьте, Туктамышева – легенда! Сейчас объясним почему