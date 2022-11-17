Иоланда Чен: «Армия фанатов фигурного катания ничтожна по сравнению с футболистами. Игровые виды всегда будут популярнее во всем мире»

Комментатор Иоланда Чен высказалась о популярности футбола и фигурного катания.

– Несмотря на то, что женское фигурное катание набирает популярность, его армия болельщиков ничтожна по сравнению с футболистами. У них рейтинг гораздо выше, соответственно, и заработки. Обижаться тут не приходится.

– Когда наступит то время, когда фигуристы будут зарабатывать наравне с футболистами и хоккеистами?

– Никогда. Игровые виды спорта всегда будут популярнее во всем мире. Это более понятно и доступно, и самое главное – это мужское развлечение.

В футбол может играть любой пузан на пляже или на даче с большим удовольствием. В хоккее и в фигурном катании сложнее: не каждый сможет встать на коньки и попытаться понять, что делать. Увы, нам приходится терпеть, – сказала серебряный призер ЧМ-1993 в тройном прыжке.

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