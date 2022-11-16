Гран-при России. «Волжский пируэт». КМС. Двоеглазова, Садкова, Куликова, Мазур, Понтелеенко выступят с короткими программами

17 ноября в Самаре на этапе Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров девушки выступят с короткими программами.

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

5-й этап

«Волжский пируэт»

Самара

Девушки, КМС

Короткая программа

Начало – 15.05 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Виктория Морозова

2.

3. Анастасия Машенцова

4.

5. Алиса Семенова

6. Валерия Мельникова

Вторая разминка

7. Василиса Абакумова

8. Анастасия Шигина

9. София Ермолова

10.

11.

12. Анжелика Евтушенко

Третья разминка

13. Милана Лебедева

14. Ульяна Третьякова

15. Мария Агаева

16. Олеся Козлова

17.

18. Риана Кадырова