Гран-при России. «Волжский пируэт». КМС. Двоеглазова, Садкова, Куликова, Мазур, Понтелеенко выступят с короткими программами

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17 ноября в Самаре на этапе Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров девушки выступят с короткими программами. 

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

5-й этап

«Волжский пируэт»

Самара

Девушки, КМС

Короткая программа

Начало – 15.05 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала. 

Первая разминка

1. Виктория Морозова 

2. Дарья Садкова 

3. Анастасия Машенцова 

4. Елизавета Куликова 

5. Алиса Семенова 

6. Валерия Мельникова

Вторая разминка 

7. Василиса Абакумова 

8. Анастасия Шигина 

9. София Ермолова 

10. Алиса Двоеглазова 

11. Мария Мазур 

12. Анжелика Евтушенко 

Третья разминка

13. Милана Лебедева 

14. Ульяна Третьякова 

15. Мария Агаева 

16. Олеся Козлова 

17. Надежда Понтелеенко 

18. Риана Кадырова 

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