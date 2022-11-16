Туктамышева о четверном прыжке: «У меня есть боязнь травмы, потому что этот элемент не напрыган»

Чемпионка мира рассказала о работе над четверным прыжком.

— Ты готовишь четверной к прыжковому турниру. Есть ли желание сделать его именно в соревновательной программе?

— Конечно, будем работать. Шансы, что это может случиться в нынешнем сезоне, есть. Но сначала надо выйти на лед и начать опять его прыгать. Прошла целая неделя без тренировок четверного, поэтому сейчас необходимо понять, в какой он кондиции.

— За сколько времени удалось восстановить четверной?

— Временами его тренировала. Когда-то получался, когда-то нет. Это больше зависит от моего эмоционального состояния. Непонимание, что делать, когда нет четкого ощущения в этом прыжке, сбивают тебя. От этого возникает небольшой страх, потому что это как будто в бездну полететь.

Когда в какой-то момент появляются правильное ощущение и понимание, как этот прыжок работает, могу восстановить четверной буквально за несколько дней. Больше не страшно. В последний раз получилось так: недельку делала его постоянно, этого хватило.

— От чего вообще может зависеть правильное эмоциональное состояние?

— Если бы я знала, чаще прыгала бы четверной. Нужно просто потихоньку делать. У меня есть боязнь травмы, потому что этот элемент не напрыган. Когда начинаю после долгого перерыва делать четверной, у меня в теле появляются новые зажатости. Угроза повреждения увеличивается, а это вызывает страх. Перебороть все это можно только постепенно, нужно продолжать вкручиваться в четверной тулуп. Тогда в какой-то момент ты уже ловишь это ощущение.

— Недавно ты как раз говорила о небольшой травме. Это из-за четверного?

— Она то появляется, то уходит. Это где-то внутри стопы, непонятно, от чего зависит. Может быть, да, от четверного, когда на старте сезона решила его восстанавливать и переходить на прыжок с левой ноги. Точно это из-за тулупа, а не из-за других элементов. Травма не опасная, просто неприятная, ноющая. Она проходит, поэтому все в порядке, – сказала Туктамышева.