Илья Авербух: «На прокатах я бы отметил Кондратюка. Несмотря на неудачное выступление, он впервые пошел на такое количество новых и сложных четверных»

Серебряный призер Игр-2002 Илья Авербух поделился впечатлениями от контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию.

— Многие отметили ваши программы — и «Танго в сумасшедшем доме» , и кей-поп , и другие. Вы довольны тем, как прозвучали ваши творения?

— Мне Алексей Николаевич Мишин вот недавно написал, что он доволен, а это лучшая похвала. Мне кажется, программы сильно прозвучали, все получили хорошие отзывы. В общей сложности я поставил четыре произвольные программы — три для одиночников и Лизе Туктамышевой.

Лиза предстала в новом образе, все отметили эту перемену и саму постановку, она молодец, перевоплощение ей удается. Миша Коляда катал пока не с очень сильным контентом внутри, но само «Танго в сумасшедшем доме» получило высокую оценку, его также отметили, насколько я знаю. Ну и настоящее событие — произвольные и Жени Семененко. Как сказал Алексей Николаевич, Женя устроил пока мини-, но фурор, Андрей тоже молодец. Для старта сезона они выступили довольно сильно.

— В других видах выделите кого-то? В вашем виде — танцах?

— В танцах в отсутствие трех лидирующих пар было интересно понаблюдать за ближайшим резервом. Из всех я бы отметил Кагановскую и Ангелопола, учеников . Это такое, самое яркое солнце в окошке. Пара по-настоящему проявила себя ярко и сильно, интересная работа. С парным катанием все у нас ясно и стабильно, ничего сверхъестественного там не произошло, на мой взгляд.

Для девочек сезон будет действительно сложный, и набирать форму надо постепенно, их выступления объяснимы.

Я бы отметил особо . Несмотря на то что он неудачно выступил, Марк впервые пошел на такое количество новых и сложных четверных, которые он раньше не исполнял. Впервые зашел на четверной флип и лутц. С одной стороны, падения запомнились всем, но с другой, он единственный пытался исполнить самый сложный контент, как лидер сборной. И это вызывает у меня большое уважение, – сказал Авербух.