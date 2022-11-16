Чемпионка мира подвела итоги выступления на Гран-при России в Москве, где она одержала победу.

— У тебя на этапах получилась самая жесткая конкуренция. Это лучше — или удобнее, когда все спокойнее?

— Я такой человек, который поспокойнее любит, не жесткий.

— Как тогда ты себя чувствовала после короткой программы в Москве, когда у вас с Акатьевой и Муравьевой был небольшой разрыв?

— Не чувствовала эйфорию, потому что понимала, что у нас плюс-минус одинаковые баллы. На Гран-при не даются малые медали, как на чемпионатах мира. Поэтому это просто проходной этап. Главное — откатать произвольную. Эмоции были холодными, я бы так сказала.

— В произвольной ты вернулась к каскаду тройной лутц – тройной тулуп. Но теперь по базе с ним программа стоит чуть дороже, чем раньше с секвенцией. Оправдан ли риск?

— Я планирую немного изменить каскад с тройным акселем, делать с ним секвенцию — будет тройной аксель с двойным акселем. И добавить каскад тройной лутц + тройной тулуп. Это самый оптимальный вариант, так чуть больше баллов. Что сложнее: каскад с двойным тулупом или секвенция? Мне без разницы, для меня это не так сложно.

— Чувствуешь ли, что этот сезон должен быть твоим? Постолимпийские годы традиционно такими получаются.

— Нет, об этом не думала. Без международных соревнований это немножко другое. Мой или нет — это мы узнаем чуть позже. Пока я не поняла. Нахожусь в неплохой форме, которую стараюсь поддерживать из года в год.

— Веришь, что россиян в обозримом будущем допустят до международных стартов?

— Надеюсь, да. Надежда умирает последней, всегда хочется надеяться на хорошее.

— Твои выступления как-то зависят от того, допустят или нет?

— Какой-то процент точно зависит.

— Есть желание удачно выступить на чемпионате России и войти в тройку? Давно не занимала призовое место на этом турнире.

— Попасть на пьедестал на главном старте сезона — это то, к чему ты стремишься. Было бы круто, естественно, – сказала Туктамышева.

Объясняем, почему Туктамышева – легенда. Она обыгрывает тех, кто младше на 10 лет!