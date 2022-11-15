Туктамышева после этапа Гран-при в Москве: «Хочу сказать большой спасибос своей крутой команде, которая привела меня к этой победе»

Чемпионка мира по фигурному катанию подвела итоги четвертого этапа Гран-при России в Москве, где она одержала победу.

«Это Питер, детка!

А вообще, всем хочу сказать большой спасибос за такую крутую поддержку, подарки, цветы! Очень приятно! И конечно, своей крутой команде, которая привела меня к этой победе», – написала Туктамышева.

Объясняем, почему Туктамышева – легенда. Она обыгрывает тех, кто младше на 10 лет!