Туктамышева после этапа Гран-при в Москве: «Хочу сказать большой спасибос своей крутой команде, которая привела меня к этой победе»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Серия Гран-при России Московские звезды Фигурное катание

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева подвела итоги четвертого этапа Гран-при России в Москве, где она одержала победу.

«Это Питер, детка!

А вообще, всем хочу сказать большой спасибос за такую крутую поддержку, подарки, цветы! Очень приятно! И конечно, своей крутой команде, которая привела меня к этой победе», – написала Туктамышева.

Объясняем, почему Туктамышева – легенда. Она обыгрывает тех, кто младше на 10 лет!

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