Елизавета Туктамышева: «В начале программы надо себя очень собранно держать. А во второй половине стараешься, чтобы душа была вместе с музыкой»

Российская фигуристка в интервью рассказала, о чем думает во время прокатов.

– Лиза, поздравляю тебя с победой. Как вообще твое состояние сейчас?

– Я очень рада, что все закончилось. Несмотря на ошибки в программе, все равно была счастлива в конце, в окончательной позе, мне было так хорошо, что я закончила произвольную программу, был достаточно тяжелый день.

Мне показалось, что все были немного уставшие после вчерашнего, судя по тренировке и по программам.

– После вчерашней короткой программы.

– Да. Мы ничего после короткой не делали, ха-ха. Даже просто короткая – уже уставшие все.

– О чем думаешь во время проката? Самые безумные мысли, которые тебя посещали за всю твою карьеру?

– В начале программы, наверное, практически ни о чем. Думаю, главное – резкость, главное – собраться. Надо прямо себя очень собранно держать. Каких-то мыслей не думаю, это сбивает.

Если какие-то неудачи, то пытаюсь себя собрать, говорю: так, попробуй еще что-то сделать.

Если все гладко идет, то во второй половине мыслей нет, а есть только отдача программе, вторая половина более легкая. И стараешься, чтобы твоя душа была вместе с музыкой. Больше можешь раскрыть образ, – сказала Туктамышева.

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