Илья Авербух: «Мировая серия Гран-при катастрофически потеряла от отсутствия российских фигуристов. И мы тоже теряем оттого, что нет этих баталий»

Хореограф и продюсер сравнил российскую и международную серии Гран-при по фигурному катанию.

– Наш Гран-при подавался как аналог международной серии, прошло уже четыре этапа, по-вашему, получилось ли заменить?

– Я думаю, что здесь равные истории. Я уверен, что и мировая серия Гран-при катастрофически потеряла от отсутствия российских фигуристов, потому что во всех четырех видах мы конкурентоспособны, если говорить о женском катании, то тут мы вообще абсолютные хедлайнеры.

Конечно, мы тоже теряем оттого, что у нас нет этих баталий с международными спортсменами – это обоюдная потеря для всех. С точки зрения организации турнира, с точки зрения зрителей, с точки зрения призовых, мы сопоставимы.

Но, конечно, накал борьбы, который возникает в любом случае, когда мы соревнуемся с мировыми лидерами, как ты его заменишь? Это невозможно.

Еще раз говорю, это палка о двух концах, то же самое происходит и на тех этапах: ты как бы выиграл, но без россиян это недопобеда.

Конечно, я верю, что как можно скорее это все в головах чиновников перевернется и спорт станет вне политики, спорт станет именно тем мостиком взаимопонимания, которое всегда было между странами. Я считаю, что это, конечно, несправедливое решение, – сказал Авербух.

Наша фигурка томится в изоляции, но и мировая страдает без нашей: конкуренция, судейство, посещаемость – все на спаде

Почему турнир фигуристов не собрал 3-тысячник, а на шоу Плющенко в этот же день – 12 тысяч? Знаем ответ – побывали и там, и там