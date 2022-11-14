Илья Авербух: «Коляда в очередной раз не справился с волнением. Нестабильность становится его визитной карточкой»

Хореограф и продюсер прокомментировал итоги мужских соревнований на этапе Гран-при России в Москве.

Победу одержал , вторым стал , третьим – .

«Я поздравляю Петю Гуменника. Хорошая планка, только вперед. Это здорово, что наши ребята набирают обороты. Будет очень интересно посмотреть финал Гран‑при, где соберутся уже все сильнейшие.

К сожалению, в очередной раз не справился с волнением Миша Коляда. Нестабильность становится уже его визитной карточкой.

Как ему можно справиться с его психологической нестабильностью? Я не знаю. Это сложно сказать», – сказал Авербух.

Елена Вайцеховская: «Коляда постоянно от чего-то отказывается: от четверного лутца, сальхова, от второго четверного в короткой программе. Заниженная планка расслабляет»