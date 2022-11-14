Илья Авербух: «Коляда в очередной раз не справился с волнением. Нестабильность становится его визитной карточкой»
Хореограф и продюсер Илья Авербух прокомментировал итоги мужских соревнований на этапе Гран-при России в Москве.
Победу одержал Петр Гуменник, вторым стал Евгений Семененко, третьим – Михаил Коляда.
«Я поздравляю Петю Гуменника. Хорошая планка, только вперед. Это здорово, что наши ребята набирают обороты. Будет очень интересно посмотреть финал Гран‑при, где соберутся уже все сильнейшие.
К сожалению, в очередной раз не справился с волнением Миша Коляда. Нестабильность становится уже его визитной карточкой.
Как ему можно справиться с его психологической нестабильностью? Я не знаю. Это сложно сказать», – сказал Авербух.
Елена Вайцеховская: «Коляда постоянно от чего-то отказывается: от четверного лутца, сальхова, от второго четверного в короткой программе. Заниженная планка расслабляет»
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