Авербух о Гран-при в Москве: «Танцоры показали довольно высокий уровень. Результаты очень близкие, и все три пары мне понравились»

Хореограф Илья Авербух оценил выступления танцевальных дуэтов на четвертом этапе Гран-при России в Москве.

Накануне победили Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол, второе место заняли Софья Тютюнина и Андрей Багин, третье – Ирина Хавронина и Дарио Чиризано.

«Было очень интересно наблюдать за соревнованиями танцоров, все показали довольно высокий уровень. Результаты очень близкие, и все три пары мне понравились.

Очень радостно за Кагановскую и Ангелопола, они хорошо откатались, первый раз выиграли этап Гран-при. У них очень интересная постановка, и я хочу поздравить [тренера] Анжелику Крылову», – сказал Авербух.

Гран-при России. «Московские звезды». Кагановская и Ангелопол победили в танцах на льду, Тютюнина и Багин – 2-е, Хавронина и Чиризано – 3-и