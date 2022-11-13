Илья Авербух: «Вдвойне приятно, что произвольную для Туктамышевой поставил я, Рад, что программа принесла ей такую красивую победу»

Хореограф Илья Авербух поздравил с победу на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Москве.

«Я поздравляю Лизу. Вдвойне приятно, что эту произвольную для Лизы поставил я, и рад, что эта программа принесла ей такую красивую победу», — сказал Авербух.

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