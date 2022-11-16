Анна Ромасюк: «Учу ультра-си, тренирую четверной сальхов. Очень хочется тренироваться у Алексея Николаевича Мишина»

Российская фигуристка, участница Гран-при России Анна Ромасюк и ее тренер Наталья Катаева рассказали о городе, в котором живут.

– Анна, расскажи, что за город такой – Покачи.

Ромасюк: В тайге, Ханты-Мансийский автономный округ. Олени у нас по улицам не ходят, если что.

В городе есть градообразующее предприятие, которое занимается добычей нефти. Но у меня мама работает в больнице, папа вообще в другом городе.

– Тяжело жить?

Ромасюк: Смотря кто где работает. В «Лукойле» все хорошо. В остальном... ну, непросто.

Катаева: Мы же живем как-то. Вообще у нас хорошо, весь город под камерами, преступность на нуле, все друг друга знают.

– Просто фигурное катание — вид спорта не дешевый. А учитывая конкуренцию... Может, лучше в нефтянку?

Ромасюк: Вообще не дешевый. Но хочется оставаться в фигурном катании. Я вот учу ультра-си, четверной сальхов тренирую. Хочу остаться в спорте, о других вариантах пока не думаю.

– Тренируешься в Покачах?

Ромасюк: Да. Но планирую переезжать в Петербург, учиться в университете Лесгафта. Тренироваться у Алексея Николаевича Мишина очень хочется. Нет, он об этом не знает, ха-ха. Но всегда хотелось.

– Как у вас по температурам?

Ромасюк: Минус 60 градусов было, несколько лет назад было минус 70. В такую погоду обычно по домам сидят, конечно. Но я на тренировку ходила. Минут семь до катка. Пешком шла, нормально, укутанная.

Катаева: Брови белые, все лицо белое. Вода легко замерзает в руках. У нас еще климат влажный. Везде же тайга, болота.

Ромасюк: Жить можно, как видите, ха-ха. Летом очень даже тепло, голубые озера у нас красивые есть рядом с городом.

– А льда у вас много? В смысле тренировочного.

Ромасюк: Лед есть, но с расписанием когда как, всегда по-разному. Зависит от хоккеистов. На самом деле много маленьких детей приходит на каток, я бы сказала, что фигурное катание у нас развито.

Катаева: Сейчас я вам расскажу, как на самом деле. Когда те самые болота в тайге замерзают, мы на них катаемся, ха-ха. Просто наше болото растаяло, поэтому немножко недоработали.

Если бы оно не растаяло, мы бы «дупель» доделали. Если бы круглый год болото замерзало, то и Туктамышеву бы обыграли! А так мы успеваем два месяца в году на нем прокататься, и все.