Федотов о группе Тутберидзе: «Очень не хватает конкуренции с мальчиками. Я, можно сказать, один»
Российский фигурист Арсений Федотов заявил о недостатке конкуренции с мужчинами в группе Этери Тутберидзе.
«Да, очень не хватает конкуренции с мальчиками. Я, можно сказать, один, ну, там еще один-два мальчика тренируются. Было бы, конечно, лучше с ними (большим количеством мужчин). А так, тренироваться мне вообще нравится», – сказал Федотов.
Также 13-летний фигурист высказался о тренировках на одном льду с Камилой Валиевой и Анной Щербаковой.
«Очень круто с ними тренироваться. Я всегда смотрю на них и стараюсь так же кататься, так же прыгать и вращаться. Они для меня пример», – отметил спортсмен.
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