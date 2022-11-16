Губанова после бронзы на Гран-при Великобритании: «Огромное спасибо федерации Грузии за возможность выступать на соревнованиях такого уровня»
Грузинская фигуристка Анастасия Губанова подвела итоги этапа Гран-при в Великобритании, где она заняла третье место.
«Состоялся мой дебютный взрослый этап Гран-при в Шеффилде. Бронзовая медаль.
Работа дает свои плоды, за это хочу сказать огромное спасибо всей тренерской команде Евгения Рукавицына.
Огромное спасибо Мариам Гиоргобиани и всей федерации Грузии за то, что даете возможность выступать на соревнованиях такого уровня, и, конечно же, спасибо вам за веру в меня и поддержку.
Спасибо моим родителям, которые всегда в меня верят», – написала Губанова.
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