Губанова после бронзы на Гран-при Великобритании: «Огромное спасибо федерации Грузии за возможность выступать на соревнованиях такого уровня»

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Грузинская фигуристка Анастасия Губанова подвела итоги этапа Гран-при в Великобритании, где она заняла третье место.

«Состоялся мой дебютный взрослый этап Гран-при в Шеффилде. Бронзовая медаль.

Работа дает свои плоды, за это хочу сказать огромное спасибо всей тренерской команде Евгения Рукавицына.

Огромное спасибо Мариам Гиоргобиани и всей федерации Грузии за то, что даете возможность выступать на соревнованиях такого уровня, и, конечно же, спасибо вам за веру в меня и поддержку.

Спасибо моим родителям, которые всегда в меня верят», – написала Губанова.

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