Анастасия Губанова: «В этом сезоне у меня будет еще один этап Гран‑при, потом по ситуации посмотрим. Думаю, еще чемпионаты Европы и мира»

Грузинская фигуристка рассказала о планах на вторую половину сезона, а также о том, кто ставил ей программы.

Короткая программа Губановой поставлена под композиции Istanbul Wedding и Historiette #5 Фабрицио Патерлини, произвольная – под саундтрек к фильму «Миллионер из трущоб».

«В этом сезоне у меня будет еще один этап Гран‑при в Финляндии, потом уже по ситуации посмотрим. Думаю, еще чемпионаты Европы и мира. Тренируюсь я в Питере, в своей группе.

Музыку к моей короткой программе предложил Валентин Николаевич Молотов, а ставила .

Для произвольной я уже сама предложила индийскую музыку – хотелось попробовать что‑то новое. Ставил Валентин Николаевич», – сказала Губанова.

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