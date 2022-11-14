Депутат Пайкин: «Важно, чтобы дело Валиевой было рассмотрено объективно. Уверен, что ни о каких четырех годах дисквалификации в результате не будет идти речи»

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Борис Пайкин высказался о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) призвало Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года.

следует очень серьезно подойти к выбору арбитра, которого оно должно предложить для защиты в Спортивном арбитражном суде Камилы Валиевой.

Нам важно, чтобы дело российской фигуристки было рассмотрено объективно. Тем более, что у нас уже есть опыт решения в пользу российских спортсменов, который принимал CAS.

Напомню, что в момент вменяемого Валиевой нарушения ей было 15 лет. Уверен, что ни о каких четырех годах дисквалификации в результате не будет идти речи.

А Камила – очень талантливая и по-спортивному мужественная. Так что у нее впереди еще много побед», – сказал Пайкин.

WADA призвало CAS дисквалифицировать Валиеву на 4 года за допинг и аннулировать ее результаты на Олимпиаде, чемпионатах Европы и России