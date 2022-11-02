Щербакова о работе ведущей: «Любое минимальное замечание я внимательно слушаю. Мне недостаточно, чтобы меня кто-то просто похвалил и все»

Олимпийская чемпионка рассказала об опыте работы ведущей проекта «Ледниковый период».

– Наверное, нельзя сказать, что с первого выпуска чувствую себя как рыба в воде, что это сразу прямо мое, и у меня все получается. Но мне точно это интересно. Здорово развиваться в этом направлении. И я прекрасно понимаю, что если взялась за эту работу, делать ее нужно хорошо. Сейчас я максимально прислушиваюсь к советам, к критике. Хочется прогрессировать, исправлять какие-то недочеты.

– Когда другие ребята выходят на лед не мелькает желание выступить?

– Честно говоря, на данном этапе моей жизни мне не хочется выступать в качестве участника. Наоборот, мне нравится, что здесь я пробую что-то кардинально новое, не катаюсь. Это развитие в направлении, не связанном с фигурным катанием. Вроде как я в этом что-то смыслю, потому что проект о фигурном катании, но при этом моя работа для меня что-то совершенно новое.

Во-первых, я впервые работаю с «ухом», когда мы записываем подводки. Во-вторых, впервые я не отвечаю на вопросы, а задаю их, что тоже не так легко, как может показаться. Так что на данный момент это меня полностью устраивает.

– Вы говорите, что прислушивались к критике. А она есть? Вас и Ягудин хвалит, и Авербух, и все вокруг!

– Мне очень приятно, что много положительных отзывов. Здорово, когда о тебе положительно отзываются, но я это услышала, и как-то это сразу ушло. А вот любое минимальное замечание я очень внимательно слушаю: лучше сделать вот так, руку держать вот так, смотреть в камеру вот так или в вопросах что-то упоминать, на что-то ссылаться. Это как в спорте, когда ты идешь к цели, цепляешься за все, что может тебе помочь.

Когда меня кто-то хвалит, я скажу: большое спасибо, а что не так? Что я делаю неправильно? Это необходимо, чтобы совершенствоваться. То есть мне недостаточно, чтобы меня кто-то просто похвалил и все.

Я рада, что, возможно, для первого раза у меня неплохо получилось, но я хочу все-таки идти вперед. Да и сама знаю, что у меня есть какие-то недочеты, и даже если мне все скажут, что все хорошо, я все равно понимаю, где что-то можно исправлять, – сказала Щербакова.