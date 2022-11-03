Щербакова о «Ледниковом периоде»: «С Загитовой мне легко работается. Сразу погрузиться в такой большой проект – огромная удача и огромный опыт»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова в программе «Доброе утро» рассказала о работе ведущей шоу «Ледниковый период»

«Конечно, для меня это что-то совершенно новое. Впервые я, можно сказать, по другую сторону льда. Погрузиться сразу в такой большой проект – это огромная удача и огромный опыт.

Там нет времени раскачиваться, чему-то по чуть-чуть учиться – сразу в бой, сразу весь день съемки, сразу стараешься учиться всему и, конечно, совершенствоваться и не подкачать, чтобы соответствовать проекту.

И с Алексеем (Ягудиным) очень легко, приятно работать, он всегда подсказывает поддерживает, и такая всегда позитивная атмосфера. И с Алиной Загитовой, с которой мы очень хорошо общаемся, тоже мне легко работается. Так что команда просто замечательная.

Здесь как в фигурном катании – это спорт прежде всего, но совмещенный с искусством. Вот как мне всегда хотелось это совмещать, так и там участники – они все-таки в основном творческие личности – для них очень важна творческая составляющая. Они очень отдаются своим номерам, прямо проживают их – это очень видно», – сказала Щербакова в эфире Первого канала.

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