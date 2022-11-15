Мария Бутырская: «Если Валиеву дисквалифицируют, наша страна и мир могут потерять потрясающего спортсмена»

Чемпионка мира высказалась о возможной дисквалификации .

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) призвало Спортивный арбитражный суд ( ) дисквалифицировать Валиеву на 4 года за допинг и аннулировать ее результаты на Олимпиаде, чемпионатах Европы и России.

«Я могу сказать только то, что если ее дисквалифицируют, наша страна и мир могут потерять потрясающего спортсмена», — приводит слова Бутырской

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