Мария Бутырская: «Если Валиеву дисквалифицируют, наша страна и мир могут потерять потрясающего спортсмена»
Чемпионка мира Мария Бутырская высказалась о возможной дисквалификации Камилы Валиевой.
Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) призвало Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировать Валиеву на 4 года за допинг и аннулировать ее результаты на Олимпиаде, чемпионатах Европы и России.
«Я могу сказать только то, что если ее дисквалифицируют, наша страна и мир могут потерять потрясающего спортсмена», — приводит слова Бутырской
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