Скопцова о комментариях про вес: «Когда читаешь, что ты «мешок с картошкой», не хочешь реагировать – но все равно накручиваешь, перестаешь есть»

Российская фигуристка , выступавшая в танцах на льду с Кириллом Алешиным, прокомментировала слова американки про критику внешнего вида спортсменов.

Ранее Гавайек рассказала, что после один из зрителей сказал, что ей нужно «здорово похудеть».

«Это большая смелость с ее стороны. Мы знаем, что в фигурном катании об этом не принято говорить – особенно действующим спортсменам. Я знаю очень многих фигуристов, которым есть что сказать по этому поводу, но они пока не могут.

Спортсмены не любят жалость, они боятся показаться слабыми. И нужна большая внутренняя сила, чтобы решиться об этом рассказать, как это сделала Кейтлин. Сама я с таким сталкивалась только в интернете – там же все герои, смелости писать что-то с анонимных аккаунтов всегда больше.

Но в глаза, к счастью, мне такого никогда не говорили. Я даже не знаю, как бы я отреагировала, если бы ко мне подошел незнакомый человек и сказал, что мне надо похудеть – не зная ничего про меня и мое здоровье.

Мы не можем ничего сделать с тем, что наш вид спорта – про эстетику. И было бы лукавством говорить, что можно кататься в любом весе и любой форме. Если внешний вид не важен – ну мы могли бы выходить в черном трико и без макияжа.

Но у меня была такая проблема. Я много лет не могла похудеть из-за сложностей со здоровьем, с эндокринной системой. Это вообще очень распространенная проблема, не только фигуристы с ней сталкиваются. И я хотела бы обратиться к болельщикам: каждое ваше слово имеет очень большой вес для спортсменов, и последствия могут быть просто колоссальные. Будьте добрее. От этого зависит наше отношение к себе.

Я откровенно скажу: каждый спортсмен, пусть даже он и говорит, что не читает комментарии, скорее всего, все равно видит, что про него пишут. И вот когда ты читаешь, что ты «мешок с картошкой» или «сломала партнеру спину» – ты вроде и не хочешь на это реагировать, но в итоге все равно ходишь и целыми днями себя накручиваешь, перестаешь есть – и это делает все только хуже.

И получается, что ты в порочном круге, из которого невозможно выбраться. А триггером могло быть чье-то неосторожное слово», – сказала Скопцова.

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