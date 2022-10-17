Никита Кацалапов: «Свадьба – это сложно, но красиво и круто. Отдохнули один день и пошли работать на лед, такая вот жизнь спортсменская»

Чемпион мира в танцах на льду Никита Кацалапов рассказал, изменилось ли что-либо в их жизни с Викторией Синициной после свадьбы.

«У нас даже не было времени почувствовать эту новую жизнь. Меня и друзья, и родители, и знакомые спрашивают – что-то поменялось? Ну скажи, скажи.

Мы отдохнули один день, потому что свадьба – это сложно. Это реально сложно, но красиво и круто было.

И сразу же пошли работать на лед. Такая вот жизнь спортсменская», – сказал Кацалапов.

Синицина ответила на вопрос о возможном возвращении дуэта к соревнованиям. В сентябре фигуристы объявили, что пропустят первую половину сезона.

– Есть ли у нас шанс, может быть, к концу или середине сезона снова увидеть вас с Никитой? Потому что мы по вам очень соскучились.

– Мы тоже очень соскучились и тоже, естественно, очень хотим показывать свои новые программы. Поэтому посмотрим, – сказала Синицина в интервью Анастасии Скопцовой.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов пропустят первую половину сезона: «Хотим перезагрузиться как морально, так и физически»