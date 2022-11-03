«Мишин – такой человек, который располагает к себе. Но было волнительно, все-таки открытие себя с новой стороны». Алешин о начале тренерской карьеры

Бывший российский фигурист Кирилл Алешин, выступавший в танцах на льду с Анастасией Скопцовой, рассказал о начале тренерской карьеры.

Сейчас Алешин работает с одиночниками в группе Алексея Мишина, а также с танцевальными дуэтами в группе Елены Соколовой.

– В группе Алексея Николаевича приходится работать в том числе с ребятами старше, уже с совсем опытными спортсменами. Есть чему их научить?

– Всегда есть что совершенствовать. Ребята все интеллигентные, интересные, образованные, еще и активные. Всегда хотят открыть себя с новой стороны. Нельзя сказать, что кто-то уже сделал все, что можно, всегда есть что-то еще. Всем безоговорочно еще есть к чему стремиться. Они все крутые ребята, штаб прекрасный.

– Каким было первое впечатление об Алексее Николаевиче уже в рабочем формате?

– Было волнительно. Алексей Николаевич – это такой человек, который располагает к себе. Но все равно было волнительно, все-таки открытие себя с новой стороны. Сейчас уже работаю более-менее спокойно, пытаюсь какие-то свои вещи потихоньку продвигать.

– Поддерживаете связь с Настей Скопцовой?

– А как вы думаете? Десять лет семейной жизни, ха-ха. Можно сказать, ее демоверсия, большое количество времени проводили друг с другом. Все равно связь поддерживаем, безусловно, – сказал Алешин.