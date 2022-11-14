Навка о деле Валиевой: «Несправедливейшая трагедия! Ее судьбу решают люди, которые к этому никакого отношения не имеют. Не по-человечески»

высказалась о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) призвало Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировать на четыре года.

Также WADA ожидает, что результаты спортсменки, показанные от 25 декабря 2021 года, будут аннулированы.

В феврале 2022 года во время Олимпиады в Пекине стало известно, что Валиева сдала положительный допинг-тест на триметазидин, при этом сама проба была взята в декабре на чемпионате России. За этот период она также успела выступить на чемпионате Европы.

«Это просто несправедливейшая трагедия! Этого делать ни в коем случае нельзя! Ее судьбу решают люди, которые к этому никакого отношения не имеют. Не по-человечески», – сказала Навка.

WADA призвало CAS дисквалифицировать Валиеву на 4 года за допинг и аннулировать ее результаты на Олимпиаде, чемпионатах Европы и России