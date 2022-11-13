Гуменник и Семененко исполнили по три квада в произвольной программе на Гран-при России, Коляда упал с четверного тулупа

Фигуристы выступили с произвольными программами на этапе Гран-при России «Московские звезды».

Макар Игнатов упал с четверного риттбергера, сделал «бабочку» на четверном сальхове, чисто выполнил тройной аксель и секвенцию четверной тулуп – двойной аксель. Во второй половине программы – четверной тулуп, тройной аксель (падение), тройной флип (падение).

Евгений Семененко начал выступление с каскада четверной тулуп – тройной тулуп, далее исполнил четверной сальхов (ошибка на приземлении), сольный четверной тулуп и секвенцию тройной аксель – двойной аксель. Во второй половине программы были сделаны тройной флип, каскад тройной аксель – ойлер – тройной сальхов, тройной риттбергер.

Петр Гуменник в программе исполнил каскад четверной сальхов – тройной тулуп, четверной риттбергер, четверной сальхов, секвенцию тройной аксель – двойной аксель. Во второй половине – тройной флип, тройной аксель, каскад тройной лутц – двойной тулуп – двойной риттбергер.

Михаил Коляда упал с четверного тулупа, исполнил каскады тройной тулуп – двойной тулуп, тройной аксель – двойной тулуп, тройной риттбергер. Во второй половине программы – тройной аксель, каскад тройной лутц – двойной тулуп, тройной сальхов.