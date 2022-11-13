Инна Гончаренко: «Девчонки показали результаты, которые на данный момент не досягаемы для спортсменок из других стран»

Тренер Инна Гончаренко оценила результаты этапа Гран-при России в Москве у женщин.

Победила Елизавета Туктамышева, заняла второе место, – третье.

– Очень рада за Лизу, она заслужила победу. Мне нравится ее программа, как она подошла к старту и как сейчас выступает. Прокат был не совсем идеальный, но еще все впереди, сезон только начался.

Хочется поздравить со вторым местом Софью Муравьеву, которая исполнила прекрасный аксель в три с половиной оборота. Акатьева тоже молодец, заняла третье место, но он все‑таки дебютантка, у нее все впереди.

Девчонки взяли очень высокий уровень, показали хорошие результаты, которые на данный момент не досягаемы ни для кого в мире среди женщин. Здесь я имею в виду спортсменок из других стран, потому что в России есть , которая тоже демонстрирует великолепный уровень.

– Туктамышева старше Акатьева и Муравьевой на 9-10 лет. Этот опыт стал решающим фактором в победе Елизаветы?

– Опыт ей помогает, она знает, как правильно подойти к соревнованиям, наличие публики тоже не становится для нее пугающим фактором. Лиза – очень опытный спортсмен, прошла очень много моментов в своей карьере, удачных и неудачных, и как раз ее опыт сегодня сыграл свою роль.

– Сможет дальше выдерживать конкуренцию более молодых спортсменок?

– Думаю, что сможет. Акатьева и Муравьева показали серьезные результаты, но Лиза выстояла и победила, ей нужно бороться и продолжать двигаться дальше, – сказала Гончаренко.